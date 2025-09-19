Ричмонд
24-летний форвард Джейлен Бриджес пройдет просмотр в «Бостоне»

24-летний форвард (203 см) присоединится к тренировочному лагерю «Бостона» и станет одним из претендентов на двусторонний контракт.

Бриджес не был выбран на драфте-2024 и выступал за «Финикс» на двустороннем соглашении. Форвард выходил на паркет в рамках НБА 8 раз, не получив много игрового времени.

В лиге развития на его счету 14,8 очка, 5,7 подбора и 1,5 передачи в среднем.