Ричмонд
Футбол
Премьер-лига
Первая лига
Кубок России
Сборные
Зарубежный
Еврокубки
Хоккей
КХЛ
НХЛ
ММА
Бокс
Теннис
Формула-1
Ставки
Рейтинг букмекеров
Фигурное катание
Другие
Авто/мото
Американский футбол
Водные
Фитнес
Олимпизм
Беларусь
Казахстан
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Шэмс Чарания: «Энтони Эдвардс совершенствует игру в пост-апе по примеру Кобе Брайанта и Майкла Джордана»

По словам инсайдера Шамса Чарании, основной задачей Эдвардса в межсезонье стало развитие игры со средней дистанции.

Источник: Спортс"

"Главный фокус Энтони этим летом: игра в посте во всех ее вариациях, совершенствование броска со средней дистанции и броска с отклонением, в стиле Майкла Джордана и Кобе Брайанта.

Для этого он изучает записи Кобе и Майкла, чтобы понять, как они выполняли такие броски.

«Миннесота» верит, что этот элемент станет их козырем, особенно когда игра замедляется в концовках матчей плей-офф", — сообщил Шэмс Чарания.

Узнать больше по теме
Биография Майкла Джордана: карьера и личная жизнь баскетболиста
Майкл Джордан одна из немногих не просто великих, а величайших фигур в мировом баскетболе. Это не просто легенда «Чикаго Буллз», американец еще в годы своей карьеры стал символом игры с оранжевым мячом. Биография Майкла Джордана едва ли не идеальный пример достижений индивидуального спортсмена, сравниться с которым могут лишь единицы.
Читать дальше