Шэмс Чарания: «Энтони Эдвардс совершенствует игру в пост-апе по примеру Кобе Брайанта и Майкла Джордана»

"Главный фокус Энтони этим летом: игра в посте во всех ее вариациях, совершенствование броска со средней дистанции и броска с отклонением, в стиле Майкла Джордана и Кобе Брайанта.
Для этого он изучает записи Кобе и Майкла, чтобы понять, как они выполняли такие броски.
«Миннесота» верит, что этот элемент станет их козырем, особенно когда игра замедляется в концовках матчей плей-офф", — сообщил Шэмс Чарания.
