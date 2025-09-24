Ричмонд
«Юта» ожидает Кевина Лава в своем тренировочном лагере

37-летний форвард оказался в «Юте» в результате трехстороннего обмена с участием Джона Коллинза и Нормана Пауэлла.

Считалось, что «Джаз» согласуют выкуп контракта игрока, который хотел помочь одной из команд с претензиями в плей-офф.

Однако стороны так и не подошли к серьезному обсуждению этого вопроса. Клуб ожидает игрока в своем тренировочном лагере.