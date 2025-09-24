Ричмонд
Ив Мисси: «Сосредоточился на работе в “краске”. Надо разобраться с этим перед расширением арсенала»

21-летний центровой готовился ко 2-му сезону в НБА.

Источник: Спортс"

«Полагаю, что должен уметь четко действовать под кольцом, разобраться с этим, перед тем как расширять свой арсенал. Когда это произойдет, я буду работать над разными вещами, но пока сконцентрирован на “краске”.

Отрабатываю завершение из-под кольца. Набираю уверенность и силу рывка.

Стараюсь также исправить процент попадания штрафных (62,3 в прошлом сезоне)", — рассказал Мисси.

Летом центровой выступал в Афробаскете за сборную Камеруна. Мисси набирал 13,2 очка, 7,3 подбора, 2 передачи и 2,7 блок-шота в среднем, реализуя 62,5% бросков с игры, 40% из-за дуги и 60% с линии.