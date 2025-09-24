«Нечего делать — сгоняй за пончиками». Джеремайя Фирс рассказал о вливании в «Пеликанс»

«Уже началось с обязанностями новичка. В первый же день пришел пораньше, просто расслаблялся. Трей Мерфи сказал: “Нечего делать — сгоняй за пончиками”. Ну хорошо.
Но все отлично. Лето прошло без пауз. Работали каждый день. Старшие парни вернулись в команду раньше, чем требовалось. Так что занимались вместе.
Тренер Уилли Грин говорит мне продолжать действовать в своем ключе, прислушиваясь к советам. Нужно проявлять лидерские качества на месте разыгрывающего. Постоянно озвучивать информацию. И отрабатывать в защите", — заключил Фирс.