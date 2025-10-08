Ричмонд
В Париже отказали в освобождении Касаткина из-под стражи. Баскетболиста задержали 3,5 месяца назад

Он отрицает свою вину.

Апелляционный суд Парижа отклонил ходатайство об освобождении российского баскетболиста Даниила Касаткина, задержанного во Франции по запросу США. Решение по делу об экстрадиции спортсмена огласят 29 октября.

Отказ в освобождении

Касаткин был задержан в парижском аэропорту Руасси — Шарль-де-Голль 21 июня и с тех пор находится под стражей по подозрению в причастности к деятельности хакерской группировки.

Адвокат Даниила Фредерик Бело в интервью РИА «Новости» выражал надежду, что баскетболиста могут выпустить под судебный надзор, так как срок подачи ордера на экстрадицию в США истек: «Они могут постановить полностью освободить его или выпустить под судебный надзор, так как США нарушили срок подачи полного запроса на экстрадицию».

Однако суд отклонил очередной запрос защиты спортсмена о его освобождении из тюрьмы в ожидании вынесения решения — оно будет объявлено 29 октября. Как сообщает ТАСС, выступая на заседании, Касаткин отрицал свою вину.

Ситуация усугубляется и условиями содержания. Посольство России в Париже еще 22 августа заявило, что французская сторона игнорирует все просьбы об улучшении его положения в СИЗО. Дипломаты тогда же сообщили о намерениях добиваться перевода россиянина под домашний арест.

«Касаткин сообщил о ряде бытовых трудностей, касающихся его содержания. По итогам посещения российский дипломат передал администрации учреждения перечень законных требований и пожеланий задержанного. Несмотря на непростую ситуацию, Касаткин сохраняет стойкость, держится молодцом, не унывает», — говорили в посольстве РФ.

Должен был сделать предложение девушке

По информации агентства AFP, Касаткин прилетел в столицу Франции для того, чтобы сделать предложение своей девушке. Вместо романтики его ждал арест. США подозревают 26-летнего спортсмена в участии в деятельности хакерской сети Conti, которая использует программы-вымогатели против американских компаний и даже федеральных учреждений. Адвокат сразу же начал отрицать эти обвинения и подчеркивал, что его клиент не обладает знаниями в области информатики.

«Касаткин, являющийся профессиональным баскетболистом, никогда не занимался незаконной компьютерной деятельностью и не располагает никакими знаниями или компетенциями в области информатики. Он полностью отрицает свою причастность и уверен, что произошла ошибка», — отмечал Бело в разговоре с ТАСС.

Кроме того, по версии защиты, хакерской деятельностью с ноутбука Касаткина мог заниматься его одногруппник из кампуса, которому Даниил продал компьютер перед своим отъездом из США, писал Telegram-канал «Mash на спорте».

В 2016 году россиянин поступил в школу в штате Вирджиния, а потом — в Университет Пенсильвании. Во время учебы купил себе подержанный ноутбук для занятий. А при возвращении на родину оставил его в США, очистив до заводских настроек. Хакерские атаки проводились с IP-адреса Pennsylvania State University — с 2020 по 2022 год. В это время баскетболист уже играл в России.

Касаткин является воспитанником спортивной школы олимпийского резерва ЦСКА. Ранее он выступал за московский клуб МБА, но 3 июля расторг с ним контракт.

