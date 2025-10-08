В Париже отказали в освобождении Касаткина из-под стражи. Баскетболиста задержали 3,5 месяца назад

В 2016 году россиянин поступил в школу в штате Вирджиния, а потом — в Университет Пенсильвании. Во время учебы купил себе подержанный ноутбук для занятий. А при возвращении на родину оставил его в США, очистив до заводских настроек. Хакерские атаки проводились с IP-адреса Pennsylvania State University — с 2020 по 2022 год. В это время баскетболист уже играл в России.