Эрик Споэльстра официально представлен в качестве главного тренера сборной США

Федерация баскетбола США объявила о назначении Эрик Споэльстра на должность. 54-летний специалист сменил Стива Керра на этом посту, и будет готовить команду к чемпионату мира 2027 года и Олимпийским играм 2028 года в Лос-Анджелесе.

