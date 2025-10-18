Ричмонд
Футбол
Премьер-лига
Первая лига
Кубок России
Чемпионат мира
Сборные
Зарубежный
Еврокубки
Хоккей
КХЛ
НХЛ
ММА
Бокс
Теннис
Ставки
Рейтинг букмекеров
Фигурное катание
Авто/мото
Другие
Игровые
Водные
Фитнес
Олимпизм
Беларусь
Казахстан
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Гилберт Аренас: «ШГА будет трудно взять второй приз MVP подряд»

«ШГА будет трудно взять второй приз MVP подряд. Многое будет зависеть от его статистики, если он снова приведет команду на первое место на Западе. Если он снова станет с “Оклахомой” первым на Западе и сохранит ту же статистику, то не получит приз снова.

Источник: Спортс"

«ШГА будет трудно взять второй приз MVP подряд. Многое будет зависеть от его статистики, если он снова приведет команду на первое место на Западе. Если он снова станет с “Оклахомой” первым на Западе и сохранит ту же статистику, то не получит приз снова. Понимаете? Ему придется улучшить статистику и стать с командой первым в конференции, чтобы добиться этого, ведь в 2025-м он превзошел человека, у которого был трипл-дабл.

Если у Йокича снова будет трипл-дабл, а «Наггетс» финишируют первыми, он и получит награду", — считает бывший игрок НБА.