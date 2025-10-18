Гилберт Аренас: «ШГА будет трудно взять второй приз MVP подряд»

«ШГА будет трудно взять второй приз MVP подряд. Многое будет зависеть от его статистики, если он снова приведет команду на первое место на Западе. Если он снова станет с “Оклахомой” первым на Западе и сохранит ту же статистику, то не получит приз снова. Понимаете? Ему придется улучшить статистику и стать с командой первым в конференции, чтобы добиться этого, ведь в 2025-м он превзошел человека, у которого был трипл-дабл.