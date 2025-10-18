Ян Ханьсэнь плакал на скамейке после того, как отфолился в игре с «Ютой»

За 15 минут в игре Ханьсэнь нахватал 6 персональных замечаний и был вынужден покинуть площадку. После этого центровой был замечен плачущим на скамейке запасных.
«Портленд» проиграл матч в близкой концовке — 129:132.
Во встрече с «Джаз» 20-летний центровой набрал 3 очка (1 из 2 с игры), 1 перехват, 1 блок-шот при 3 потерях.
