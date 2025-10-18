Кевин Дюрэнт о перепалках в соцсетях: «Когда не получаю свою дозу дофамина от игры, добираю это в твиттере»

Если я просыпаюсь в 8 утра, захожу в твиттер и вижу что-то слишком резкое, то сразу же атакую. Для меня это как утренний кофе. В сеть приходят люди, которые никогда в жизни не брали в руки баскетбольный мяч, никогда в жизни нормально даже не ускорялись, никогда не испытывали учащенного пульса. И они тебе говорят, как надо играть.