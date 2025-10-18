«Чикаго» отчислил Юки Кавамуру, подписал Трентина Флауэрса

Кавамура провел в НБА один сезон. Прошлый год он отыграл в «Мемфисе», где появился в 22 матчах, в среднем за 4,2 минуты набирая 1,6 очка и 0,9 передачи. Японский защитник впечатлил «Буллс» своей игрой в Летней лиге и заключил двусторонний контракт в июле.