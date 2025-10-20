«Портленд» продлил контракты с Шэйдоном Шарпом (4 года, 90 млн) и Тумани Камарой (4 года, 82 млн)

25- летний Камара (203 см), в прошлом сезоне включенный во вторую символическую защитную сборную НБА, в среднем набирал 11,3 очка, 5,8 подбора и 2,2 передачи при проценте попаданий с игры 45,8%. Он вырос в надежного двухстороннего игрока после того, как был выбран под 52-м номером «Финиксом» на драфте НБА 2023 года. «Блейзерс» приобрели его из «Санс» в рамках трехсторонней сделки, в которой Дэмиан Лиллард отправился в «Милуоки», а Деандре Эйтон вместе с Камарой — в Портленд.