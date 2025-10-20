«Бруклин» отчислил Кобе Бафкина

Как отмечает Бобби Маркс из ESPN, поскольку зарплата Бафкина в размере 4,5 млн долларов полностью гарантирована, «Нетс» останутся чуть выше минимального порога зарплатной ведомости к началу сезона. Недостижение этого порога привело бы к тому, что «Бруклин» лишился бы выплаты от распределения налога на роскошь, которая, по словам Маркса, прогнозируется на уровне около 12,8 миллиона долларов.