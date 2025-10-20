Ричмонд
Футбол
Премьер-лига
Первая лига
Кубок России
Чемпионат мира
Сборные
Зарубежный
Еврокубки
Хоккей
КХЛ
НХЛ
ММА
Бокс
Теннис
Ставки
Рейтинг букмекеров
Фигурное катание
Авто/мото
Другие
Игровые
Водные
Фитнес
Олимпизм
Беларусь
Казахстан
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Амен Томпсон: «Не знал, что Дюрэнт сделал скидку для “Хьюстона”. Щедрый парень!»

"Это многое значит. Нам нужно было оперативно с эти разобраться. Все видят, что он — машина по набору очков. Очень хороший товарищ по команде, он нас очень поддерживает. Он хочет, чтобы молодые парни становились лидерами.

"Это многое значит. Нам нужно было оперативно с эти разобраться. Все видят, что он — машина по набору очков. Очень хороший товарищ по команде, он нас очень поддерживает. Он хочет, чтобы молодые парни становились лидерами. Так что Кевин подбадривает нас, он прислушивается к нам, понимаете? Для ветеранов это редкость.

Я не знал, что он сделал скидку для «Хьюстона». Щедрый парень! Я же говорю, он отличный парень", — заявил Томпсон.

Кевину Дюрэнту было доступно продление на 2 года и 120 млн долларов, но в итоге он договорился о сумме в 90 млн, обеспечив клубу финансовую гибкость для продления контрактов с молодыми игроками, такими как Тари Исон.