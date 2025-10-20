Расселл Уэстбрук: «Желание доказать свою правоту никуда не денется, пока я не закончу играть»

«Я благодарен. Благодарен, что до сих пор здесь и у меня есть возможность выходить на площадку и соревноваться. Я буду делать то же, что делал всегда, и да, это желание доказать свою правоту всегда было моим двигателем, и оно никуда не денется, пока я не закончу играть», — сказал Уэстбрук.