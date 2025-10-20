Ричмонд
Футбол
Премьер-лига
Первая лига
Кубок России
Чемпионат мира
Сборные
Зарубежный
Еврокубки
Хоккей
КХЛ
НХЛ
ММА
Бокс
Теннис
Ставки
Рейтинг букмекеров
Фигурное катание
Авто/мото
Другие
Игровые
Водные
Фитнес
Олимпизм
Беларусь
Казахстан
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Расселл Уэстбрук: «Желание доказать свою правоту никуда не денется, пока я не закончу играть»

«Я благодарен. Благодарен, что до сих пор здесь и у меня есть возможность выходить на площадку и соревноваться. Я буду делать то же, что делал всегда, и да, это желание доказать свою правоту всегда было моим двигателем, и оно никуда не денется, пока я не закончу играть», — сказал Уэстбрук.

Ранее девятикратный участник Матча всех звезд, подписавший с «Кингс» однолетний негарантированный контракт, заявил, что не планирует завершать карьеру после грядущего сезона.