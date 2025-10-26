Ричмонд
Никола Йокич оформил второй трипл-дабл (14+14+15) за две игры сезона

Йокич по итогам встречи отдал 15 результативных передач, сделал 14 подборов и набрал 14 очков (5 из 8 с игры). Его первая попытка броска с игры состоялась за 2 минуты 26 секунд до конца второй четверти.

Источник: Спортс"

Это второй трипл-дабл подряд сербского центрового в новом сезоне. Первый (21+13+10) состоялся в матче с «Уорриорс», который «Наггетс» проиграли в овертайме (131:137).

Игра с «Финиксом» же закончилась разгромной победой «Денвера» — 133:111.