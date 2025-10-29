Суд Парижа постановил экстрадировать баскетболиста Касаткина в США

Касаткин был задержан в парижском аэропорту «Шарль-де-Голль» 21 июня и с тех пор находится под стражей. Спортсмен отрицает все обвинения в свой адрес. Все три запроса защиты спортсмена о замене содержания в СИЗО на судебный надзор были отклонены.