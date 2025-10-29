Суд Парижа постановил экстрадировать баскетболиста Касаткина в США

ПАРИЖ, 29 окт — РИА Новости. Суд Парижа в среду принял решение выдать задержанного во Франции в июне российского баскетболиста Даниила Касаткина США, где ему грозит до 25 лет по статьям о компьютерном мошенничестве, передаёт корреспондент РИА Новости.
«Суд постановил удовлетворить запрос американских властей об экстрадиции», — заявил председатель суда.
В США Касаткина обвиняют в причастности к деятельности хакерской группировки, в частности, требовании выкупа. Ему грозит до 25 лет по статьям о «компьютерном мошенничестве» и «электронном мошенничестве».
Касаткин был задержан в парижском аэропорту «Шарль-де-Голль» 21 июня и с тех пор находится под стражей. Спортсмен отрицает все обвинения в свой адрес. Все три запроса защиты спортсмена о замене содержания в СИЗО на судебный надзор были отклонены.