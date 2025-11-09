Ричмонд
Дэвид Фицдэйл: «Рискну предположить, что Девин Букер получит статую в Финиксе по итогам карьеры»

Дэвид Фицдэйл работал со звездным защитником «Финикса» Девином Букером в должности ассистента в тренерском штабе клуба. Специалист порассуждал о говности игрока провести всю карьеру в команде.

"Абсолютно точно. Мы много говорили о его отношении к местному сообществу, игре за город. С другой стороны Мэт Ишбиа, Брайан Грегори очень хорошо к нему относятся. Это обоюдные теплые взаимоотношения. И все очень логично. Особенный человек, элитный баскетболист. Пришел в организацию еще юношей. Довел ее до финала. И делает все, чтобы туда вернуться.

Именно такой человек нужен любому клубу. Рискну предположить, что он получит статую в Финиксе после завершения карьеры", — заключил Фицдэйл.

«Санз» пока не оказывали подобную честь ни одному из своих баскетболистов, включая Стива Нэша и Чарльза Баркли.