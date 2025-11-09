Никола Йокич в роли пасующего занимает 3 строчки в Топ-10 самых продуктивных связок сезона НБА

Связки центрового «Денвера» Николы Йокича в качестве пасующего с форвардом Аароном Гордоном (4-е место) и защитниками Кристианом Брауном (5-е) и Джамалом Мюррэем (9-е) попали в Топ-10 самых продуктивных (по количеству результативных передач) связок в НБА. В качестве завершающего серб также вошел в этот список на 8-м месте с Мюррэем в роли ассистента.