Шэй Гилджес-Александер: «Мне не понравилось, как мы выиграли чемпионский титул»

"Если честно, мне не понравилось, как мы победили, если вы понимаете, о чем я. Я не считаю, что мы выиграли чемпионский титул, играя в свою лучший баскетбол. Это был первый раз, когда мы зашли так далеко в плей-офф, так что мы все еще набирались опыта.