Роналду подколол Леброна во время интервью: «У меня больше волос»

Звезда футбола Криштиану Роналду подколол форварда «Лейкерс» Леброна Джеймса во время интервью, когда рассуждал о своем спортивном долголетии.

"В других видах спорта тоже есть хорошие примеры. Скажем, баскетбол, Леброн Джеймс. Насколько помню, мы ровесники.

Хотя у меня больше волос", — отметил 40-летний португалец.

