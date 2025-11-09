Джейлен Грин снова повредил заднюю поверхность бедра и не смог доиграть матч против «Клипперс»

23-летний защитник уже имел проблемы с задней поверхностью бедра еще до начала сезона: впервые он травмировался во время тренировочного лагеря, а затем усугубил повреждение, когда команда была в Китае в рамках предсезонной подготовки. Он пропустил первые восемь игр «Санс», прежде чем дебютировать за «Финикс» в четверг в победной игре против «Клипперс».