Девину Букеру не хватило одной передачи до первого в карьере трипл-дабла в регулярном чемпионате

Защитник «Финикса» Девин Букер набрал 21 очко, 10 подборов и 9 передач в матче с «Клипперс» (114:103) в Лос-Анджелесе.

Источник: Спортс"

Суперзвезда «Санз» ранее за карьеру ни разу не делал трипл-дабл в регулярном чемпионате НБА, отметившись этим статистическим достижением лишь во встрече плей-офф.

За 38 минут на площадке Девин реализовал 8/19 с игры.