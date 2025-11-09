Ричмонд
Этторе Мессина об участии «Милана» в европейском проекте НБА: «Мы открыты для любых предложений, решение останется за владельцами»

Главный тренер «Милана» Этторе Мессина прокомментировал инициативу по созданию Лиги Европы под эгидой НБА, отметив как спортивные, так и экономические аспекты проекта. А также поделился мнением о текущей ситуации в Евролиге.

«Тот факт, что “Милана” рассматривается как важная цель для НБА — это значимое признание для владельцев, города и истории клуба.

В Евролиге у нас продукт очень высокого качества, уровень игры уступает разве что матчам плей-офф НБА. Но когда читаешь, что мадридский «Реал» теряет 38 миллионов долларов за сезон, и при этом наблюдаешь текучку игроков, понимаешь, что у нас серьезные экономические проблемы.

Здоров, что в турнире участвует 20 команд, но с начала сезона уже произошло 60 травм. Так продолжаться не может. Нам нужна модель, которая объединит спортивные и экономические интересы, а также согласованный календарь. Мы открыты для любых предложений — дальше решение останется за владельцами", — заявил Мессина.