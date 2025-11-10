Легендарный тренер и игрок НБА Ленни Уилкенс умер в возрасте 88 лет

За 15 лет игровой карьеры Уилкенс девять раз участвовал в Матче всех звезд НБА и дважды лидировал в лиге по количеству результативных передач. Ленни на протяжении четырех сезонов был играющим тренером — три с «Суперсоникс» и один с «Блэйзерс» — прежде чем полностью посвятить себя тренерской работе. Он привел «Соникс» к титулу чемпионов НБА в 1979 году и был признан тренером года в 1994-м.