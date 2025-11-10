Стефен Карри пропустил третий матч подряд из-за болезни

Карри заболел после недавнего выезда «Уорриорз» в Индианаполис и Милуоки. Он отыграл на фоне недуга во вторник в домашнем матче против «Финикса», отметив, что чувствовал себя без сил во второй половине. Стефен оставался в Сан-Франциско во время выездных поражений «воинов» в Сакраменто в среду и Денвере в пятницу.