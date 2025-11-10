Ричмонд
Футбол
Премьер-лига
Первая лига
Кубок России
Сборные
Зарубежный
Еврокубки
Хоккей
КХЛ
НХЛ
ММА
Бокс
Теннис
Формула-1
Ставки
Рейтинг букмекеров
Фигурное катание
Другие
Авто/мото
Игровые
Водные
Прочие
Олимпизм
Беларусь
Казахстан
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Шенгюн прошел через всю площадку, несколько раз обыграв Янниса, и забросил с фолом

Центровой «Рокетс» Алперен Шенгюн стал автором красивого попадания. 211-сантиметровый баскетболист прошел через всю площадку, по пути несколько раз обыграв лидера «Бакс» Янниса Адетокумбо, и в итоге забросил с фолом.

Источник: Спортс"

«Хьюстон» победил в гостях 122:115, в активе Алперена 23 очка, 11 подборов и 7 передач.

Стоит отметить, что Шенгюн и Адетокумбо открыто конфликтовали в соцсетях во время и после Евробаскета-2025, но затем извинились за свое поведение.