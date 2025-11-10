Егор Дёмин во второй раз вышел в старте «Нетс» — 10 очков, 4 подбора и 3 передачи в проигранном матче с «Никс»

В активе россиянина 10 очков, 4 подбора и 3 передачи при 3 потерях за 25 минут. 8-й номер драфта реализовал 4/6 с игры, включая 2/4 из-за дуги.
Новичок «Бруклина» Егор Дёмин в воскресенье во второй раз за карьеру в НБА вышел в стартовой пятерке команды в матче против «Нью-Йорка» (98:134).
