Юдонис Хаслем понял, что пора заканчивать карьеру, когда в «Майами» пришел Хассан Уайтсайд, а потом отыграл еще 9 лет

Бывший игрок НБА Юдонис Хаслем рассказал, в какой момент он понял, что пора завершать карьеру.

«Это было примерно в то время, когда к нам присоединился Хассан Уайтсайд. Я такой: “Да ни за что на свете он не получит мое игровое время”. Но я не знал, что он может дотянуться до кольца, не отрывая ног от пола. Я не мог забрать у него ни одного подбора. Когда я это увидел, то подумал: “Мне пора завязывать”, — сказал Хаслем, который на протяжении всей своей 20-летней карьеры выступал за “Майами”.

Центровой Хассан Уайтсайд присоединился к «Хит» в 2014 году. Хаслем завершил карьеру 9 лет спустя, в 2023.