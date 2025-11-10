Юдонис Хаслем понял, что пора заканчивать карьеру, когда в «Майами» пришел Хассан Уайтсайд, а потом отыграл еще 9 лет

«Это было примерно в то время, когда к нам присоединился Хассан Уайтсайд. Я такой: “Да ни за что на свете он не получит мое игровое время”. Но я не знал, что он может дотянуться до кольца, не отрывая ног от пола. Я не мог забрать у него ни одного подбора. Когда я это увидел, то подумал: “Мне пора завязывать”, — сказал Хаслем, который на протяжении всей своей 20-летней карьеры выступал за “Майами”.