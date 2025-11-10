Ричмонд
Жорди Фернандес о переводе Егора Дёмина в стартовый состав: «Я даю ему игровое время, но это не значит, что он не должен становиться еще лучше»

Главный тренер «Бруклина» Жорди Фернандес пояснил свое решение перевести российского защитника Егора Дёмина в стартовую пятерку.

«Нам приходилось быть осторожными с увеличением его нагрузки. Но я подумал, что сейчас подходящий момент. Я даю [Егору Дёмину и Дрэйку Пауэллу] это игровое время, но это не значит, что они не должны продолжать демонстрировать тот же уровень и становиться еще лучше. В этом и суть. Мы должны подталкивать друг друга и развиваться, одновременно стремясь соревноваться на самом высоком уровне», — сказал Фернандес.

Сегодня Егор Дёмин во второй раз вышел в старте «Нетс» и набрал 10 очков, 4 подбора и 4 передач в игре с «Никс».