Жорди Фернандес о переводе Егора Дёмина в стартовый состав: «Я даю ему игровое время, но это не значит, что он не должен становиться еще лучше»

«Нам приходилось быть осторожными с увеличением его нагрузки. Но я подумал, что сейчас подходящий момент. Я даю [Егору Дёмину и Дрэйку Пауэллу] это игровое время, но это не значит, что они не должны продолжать демонстрировать тот же уровень и становиться еще лучше. В этом и суть. Мы должны подталкивать друг друга и развиваться, одновременно стремясь соревноваться на самом высоком уровне», — сказал Фернандес.