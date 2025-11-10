Ричмонд
Эл Хорфорд о 4 трехочковых в матче с «Индианой»: «Джимми сразу же дал понять, что будет искать меня передачами»

В победном матче против «Индианы» (114:83) центровой «Голден Стэйт» Эл Хорфорд реализовал 4 из 6 дальних бросков, набрав 12 очков за 18 минут на паркете.

Источник: Спортс"

После матча Хорфорд отметил, что форвард Джимми Батлер намеренно искал его на площадке и тем самым помог хорошо выступить.

"Джимми сразу же дал понять, что будет искать меня передачами. Было несколько моментов, когда он мог свободно бросать из-под кольца, но он искал, кому можно отдать пас, и подталкивал меня бросать по кольцу.

Его передачи были точными и приходились точно в руки. Так что я во многом благодарен ему за то, что он помог мне раскрыться в атаке«, — сказал Хорфорд о Батлере, который сделал 7 результативных передач, а также набрал 21 очко и собрал 9 подборов в матче против “Пэйсерс”.