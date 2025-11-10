Ричмонд
Футбол
Премьер-лига
Первая лига
Кубок России
Сборные
Зарубежный
Еврокубки
Хоккей
КХЛ
НХЛ
ММА
Бокс
Теннис
Формула-1
Ставки
Рейтинг букмекеров
Фигурное катание
Другие
Авто/мото
Игровые
Плавание
Прочие
Олимпизм
Беларусь
Казахстан
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Иффе Лундберг не сыграет с «Фенербахче» из-за небольшого повреждения

Иффе Лундберг, недавно подписавший контракт с «Маккаби Тель-Авив», не сможет дебютировать за израильский клуб в матче Евролиги против «Фенербахче». 30-летний баскетболист получил небольшое повреждение, которое не позволит ему сыграть с чемпионом прошлого сезона Евролиги в Мюнхене, хотя клуб изначально рассчитывал на его помощь в этой встрече.

Источник: Спортс"

«Он пришел к нам с небольшой травмой, ничего серьезного, но это нарушило наши планы. Не уверен, насколько он сможет помочь нам до перерыва на матчи сборных. Придется подождать несколько дней, пока он не присоединится к тренировкам, и тогда станет понятнее, как мы будем действовать», — прокомментировал ситуацию главный тренер «Маккаби» Одед Каташ.