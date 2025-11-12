Ричмонд
Алекс Карузо: «Угроза броска Стефа Карри — одно из величайших орудий нашего поколения»

Накануне матча с «Голден Стэйт» защитник «Оклахомы» Алекс Карузо обсудил сложности игры против Стефена Карри.

Источник: Спортс"

"Угроза броска Стефа Карри — одно из величайших орудий нашего поколения. Он растягивает площадку, открывает проходы для других игроков. Стеф не маленький, но по меркам НБА он все же один из самых невысоких, и при этом умеет находить углы атаки, идти под кольцо и завершать атаки невероятно эффективно. Он выбивает фолы, попадает с безумных позиций — это часть его величия.

Если бы вокруг него были четыре парня, не умеющих атаковать, его было бы гораздо проще сдерживать. Но его универсальность в сочетании с тем, как они двигаются и взаимодействуют, делает защиту против «Голден Стэйт» очень сложной задачей.

Многие команды думают, что «Уорриорз» бьют их за счет трехочковых, и, может быть, раньше это было так. Но сейчас важно контролировать краску и линию штрафных. Трехочковые будут — все их забивают. Но если удерживать краску и не давать легких очков, это уже половина успеха", — поделился своими мыслями Карузо.