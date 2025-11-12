Алекс Карузо: «Угроза броска Стефа Карри — одно из величайших орудий нашего поколения»

Многие команды думают, что «Уорриорз» бьют их за счет трехочковых, и, может быть, раньше это было так. Но сейчас важно контролировать краску и линию штрафных. Трехочковые будут — все их забивают. Но если удерживать краску и не давать легких очков, это уже половина успеха", — поделился своими мыслями Карузо.