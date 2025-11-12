Ричмонд
«Индиана» подписала второй 10-дневный контракт с форвардом Джеремайей Робинсон-Эрлом

«Пэйсерс» объявили о подписании с форвардом Джеремайей Робинсон-Эрлом второго 10-дневного контракта после истечения срока действия предыдущего соглашения. За время своего пребывания в команде Робинсон-Эрл принял участие в пяти матчах, набирая в среднем 5,2 очка и совершая 6,8 подбора за чуть более 17 минут на площадке.

Новый контракт 25-летнего баскетболиста будет действовать до 20 ноября и покроет еще пять игр. После его истечения клуб не сможет предложить Робинсон-Эрлу очередной 10-дневный контракт, так как правила разрешают не более двух таких соглашений с одним игроком за сезон.