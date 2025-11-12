Ричмонд
Футбол
Премьер-лига
Первая лига
Чемпионат мира
Сборные
Зарубежный
Еврокубки
Хоккей
КХЛ
НХЛ
ММА
Бокс
Теннис
Формула-1
Ставки
Рейтинг букмекеров
Фигурное катание
Другие
Авто/мото
Игровые
Плавание
Прочие
Олимпизм
Беларусь
Казахстан
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Кармело Энтони об увольнении Нико Харрисона: «Думаю, это заставит генменеджеров лиги внимательнее относиться к своим действиям»

Генменеджер Нико Харрисон потерял работу после обмена Луки Дончича и неудачного старта чемпионата.

"Клуб дал ответ своим болельщикам. Владельцы разошлись с менеджентом. Посмотрели на результаты и пришли к этому решению.

Вряд ли Нико Харрисон сильно расстроен. Он сбросил груз этой ответственности, избавился от давления. Теперь будет с семьей. Большой стресс каждый раз на работе слышать, как тебя требуют уволить.

Команде нужно приходить в себя и дождаться выздоровления ключевых игроков.

Думаю, вся эта ситуация заставит генменеджеров лиги внимательнее относиться к своим действиям, потому что они так же важны, как и то, что происходит на площадке", — заключил бывший баскетболист.