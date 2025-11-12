Егор Дёмин: «Мама говорит, что в детстве я не хотел заниматься баскетболом, чтобы выделиться в семье»

"Довольно забавно говорить о любви к баскетболу. Родители постоянно рассказывают о моем детстве и том, чего я уже и не помню. Мама сказала, что я вообще не хотел заниматься баскетболом. Я не понял, как это могло быть, вся семья этим занимается. Но в этом и была причина, я хотел выделяться.