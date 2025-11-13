Ричмонд
Егор Дёмин: «Моя главная задача — чаще проникать в краску»

Разыгрывающий «Бруклина» Егор Дёмин рассказал, над чем сейчас активно работает на тренировках.

Источник: Спортс"

"Основная тема, которую я сейчас обсуждаю с тренерами — это как можно чаще проникать в краску. Не хочу называть это проблемой, но именно этого элемента мне не хватало в предыдущих играх.

Все довольны тем, сколько я бросаю, и я сам доволен своими бросками, но у меня было всего один двухочковый за четыре игры — и мне это определенно не нравится.

Для меня как для плеймейкера важно облегчать игру партнерам, и в этом может быть мое преимущество. Каждый раз, заходя в краску, я могу видеть всю оборону и понимать, что мы можем сделать из этой ситуации. Так что, думаю, это сейчас главный акцент — насколько часто я могу проникать в трехсекундную зону", — отметил 19-летний баскетболист.

Егор Дёмин набрал 16 очков, 4 подбора и 5 передач за 28 минут в игре с «Торонто».