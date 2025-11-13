Ричмонд
Футбол
Премьер-лига
Первая лига
Чемпионат мира
Сборные
Зарубежный
Еврокубки
Хоккей
КХЛ
НХЛ
ММА
Бокс
Теннис
Формула-1
Ставки
Рейтинг букмекеров
Фигурное катание
Другие
Авто/мото
Игровые
Плавание
Прочие
Олимпизм
Беларусь
Казахстан
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

«Я и в детальном разборе игры тебя унижу». Дрэймонд Грин ответил на критику обозревателя Кевина О’Коннора

Форвард «Голден Стэйт» Дрэймонд Грин устроил перепалку с обозревателем НБА Кевином О’Коннором после его резкой критики в адрес ветеранов команды.

Источник: Спортс"

После разгромного поражения от «Оклахомы» (126:102) О’Коннор в своем блоге написал об упадке «Уорриорз», отметив снижение уровня Грина и склонность Джимми Батлера не проявлять себя в ключевые моменты.

Грин, известный своей откровенностью, ответил прямо в комментариях.

«Я уверен, что знаю в победах куда больше, чем ты. Ты не мог выиграть даже в университетских междусабойчиках, но решил, что стать “обозревателем НБА” — это хорошая идея… И если хочешь устроить детальный разбор игры, я и в этом тебя унижу», — написал четырехкратный чемпион НБА.