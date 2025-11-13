«Я и в детальном разборе игры тебя унижу». Дрэймонд Грин ответил на критику обозревателя Кевина О’Коннора

«Я уверен, что знаю в победах куда больше, чем ты. Ты не мог выиграть даже в университетских междусабойчиках, но решил, что стать “обозревателем НБА” — это хорошая идея… И если хочешь устроить детальный разбор игры, я и в этом тебя унижу», — написал четырехкратный чемпион НБА.