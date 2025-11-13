«Я и в детальном разборе игры тебя унижу». Дрэймонд Грин ответил на критику обозревателя Кевина О’Коннора

После разгромного поражения от «Оклахомы» (126:102) О’Коннор в своем блоге написал об упадке «Уорриорз», отметив снижение уровня Грина и склонность Джимми Батлера не проявлять себя в ключевые моменты.
Грин, известный своей откровенностью, ответил прямо в комментариях.
«Я уверен, что знаю в победах куда больше, чем ты. Ты не мог выиграть даже в университетских междусабойчиках, но решил, что стать “обозревателем НБА” — это хорошая идея… И если хочешь устроить детальный разбор игры, я и в этом тебя унижу», — написал четырехкратный чемпион НБА.