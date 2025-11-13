Ричмонд
Футбол
Премьер-лига
Первая лига
Чемпионат мира
Сборные
Зарубежный
Еврокубки
Хоккей
КХЛ
НХЛ
ММА
Бокс
Теннис
Формула-1
Ставки
Рейтинг букмекеров
Фигурное катание
Другие
Авто/мото
Игровые
Плавание
Прочие
Олимпизм
Беларусь
Казахстан
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

«В НБА все больше, сильнее и быстрее». Егор Дёмин сравнил игру в пик-н-ролл в НБА и студенческом баскетболе

Разыгрывающий «Бруклина» Егор Дёмин поделился впечатлениями о разнице в розыгрыше пик-н-ролла в НБА и студенческом баскетбол.

Источник: Спортс"

«В НБА это сложнее, просто потому что все больше, сильнее и быстрее. Тренер университетской команды BYU Кевин Янг все время говорил мне, что пространство здесь будет другим и места будет намного больше. Но, если честно, все игроки настолько большие, что занимают очень много места своими телами, интеллектом и быстротой… С точки зрения пространства для меня большой разницы нет, потому что все знают, как защищаться», — поделился Дёмин.