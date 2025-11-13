Ричмонд
Футбол
Премьер-лига
Первая лига
Чемпионат мира
Сборные
Зарубежный
Еврокубки
Хоккей
КХЛ
НХЛ
ММА
Бокс
Теннис
Формула-1
Ставки
Рейтинг букмекеров
Фигурное катание
Другие
Авто/мото
Игровые
Плавание
Прочие
Олимпизм
Беларусь
Казахстан
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Леброн Джеймс хорошо двигался и чувствовал себя на первой игровой тренировке и планирует вернуться на площадку в ноябре

Форвард «Лейкерс» Леброн Джеймс временно присоединился к фарм-команде для набора игровой формы. Игрок провел первую полноценную тренировку, включая игры 5 на 5.

Инсайдер Шэмс Чарания сообщил, что Джеймс хорошо себя чувствовал и хорошо двигался. Форвард планирует возвращение в состав «Лейкерс» и дебют в своем 23-м сезоне в НБА во второй половине ноября.

Узнать больше по теме
Биография Леброна Джеймса: карьера и личная жизнь баскетболиста
Много ли вы знаете спортсменов, которые с первых лет карьеры и до самого её завершения находятся в статусе суперзвёзд? Пример Леброна Джеймса в этом плане, наверное, не имеет аналогов. Он и в 40 лет способен тащить свою команду к победам в НБА. Спортсмен стал символом современного баскетбола, а его биография — мечта для многих, и пример уникального пути к успеху.
Читать дальше