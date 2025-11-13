Кендрик Перкинс: «Лоуренс Фрэнк заменил Нормана Пауэлла с 24 очками на Брэдли Била, который ничего не смог в “Финиксе”. Сколько еще шансов он получит?»

"Нико Харрисон только что был уволен за 3−8. Пора бы Лоуренсу Фрэнку проследовать в том же направлении. Мне жаль Брэдли Била (перелом бедра), но последние годы показали, что его все время что-то беспокоит.
«Клипперс» заменили Нормана Пауэлла, который набирал 24 очка в среднем за них и был близок к Матчу всех звезд, на парня, который ничего не смог в «Финиксе».
«Даллас» следил за Лукой Дончичем в «Лейкерс». «Клипперс» тоже видят, как у Пауэлла на счету почти 25 очков в «Майами». Сколько еще шансов получит Лоуренс Фрэнк? Серьезно. Они ничего не добились за его время во главе организации", — заявил эксперт ESPN.