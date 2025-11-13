Кендрик Перкинс: «Лоуренс Фрэнк заменил Нормана Пауэлла с 24 очками на Брэдли Била, который ничего не смог в “Финиксе”. Сколько еще шансов он получит?»

«Даллас» следил за Лукой Дончичем в «Лейкерс». «Клипперс» тоже видят, как у Пауэлла на счету почти 25 очков в «Майами». Сколько еще шансов получит Лоуренс Фрэнк? Серьезно. Они ничего не добились за его время во главе организации", — заявил эксперт ESPN.