Джейлен Брансон подвернул голеностоп за 2 минуты до конца проигранного матча с «Орландо»

Разыгрывающий «Никс» Джейлен Брансон отыграл 37 минут в матче с «Мэджик». На его счету 31 очко (10 из 23 с игры, 1 из 4 из-за дуги) и 6 передач.

«Нью-Йорк» уступил «Орландо» на своей площадке — 107:124.

За 2 минуты до конца встречи Брансон подвернул голеностоп, наступив на ногу Уэнделлу Картеру. После игры защитник покинул арену в защитном ботинке и на костылях.