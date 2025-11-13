Ричмонд
Пи Джей Вашингтон (плечо) и Купер Флэгг (левая рука) получили травмы в проигранном матче с «Финиксом»

Игра «Мэверикс» с «Санз» (114:123) принесла «Далласу» новые проблемы. Форвард Пи Джей Вашингтон провел только 5 минут на площадке и закончил выступление из-за растяжения в левом плече. Вашингтон успел набрать 6 очков, 1 перехват и 1 блок-шот.

1-й номер драфта Купер Флэгг начал встречу с бандажом на большом пальце правой руки, после чего получил удар по левой руке и вынужден был отлучиться в раздевалку для помощи со стороны медицинского персонала. Форвард смог закончить встречу, на его счету 16 очков (6 из 15 с игры, 3 из 7 из-за дуги), 6 подборов, 6 передач, 3 перехвата и 2 блок-шота за 34 минуты.