Пи Джей Вашингтон (плечо) и Купер Флэгг (левая рука) получили травмы в проигранном матче с «Финиксом»

1-й номер драфта Купер Флэгг начал встречу с бандажом на большом пальце правой руки, после чего получил удар по левой руке и вынужден был отлучиться в раздевалку для помощи со стороны медицинского персонала. Форвард смог закончить встречу, на его счету 16 очков (6 из 15 с игры, 3 из 7 из-за дуги), 6 подборов, 6 передач, 3 перехвата и 2 блок-шота за 34 минуты.