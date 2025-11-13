Ричмонд
Футбол
Премьер-лига
Первая лига
Чемпионат мира
Сборные
Зарубежный
Еврокубки
Хоккей
КХЛ
НХЛ
ММА
Бокс
Теннис
Формула-1
Ставки
Рейтинг букмекеров
Фигурное катание
Другие
Авто/мото
Игровые
Плавание
Прочие
Олимпизм
Беларусь
Казахстан
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

«Солнце в нашей системе». Стеф Карри набрал 46 очков в победном матче со «Сперс»

Разыгрывающий «Уорриорз» Стеф Карри стал самым результативным в матче со «Сперс» (125:120). На его счету 46 очков, 5 подборов, 5 передач и 2 перехвата за 34 минуты. Карри реализовал 13 из 25 бросков с игры, 5 из 16 из-за дуги и 15 из 16 с линии.

«Солнце в нашей солнечной системе», — описал его выступление главный тренер Стив Керр.

Форвард Джимми Батлер добавил 28 очков (7 из 12 с игры, 5 из 7 из-за дуги, 9 из 12 с линии), 6 подборов, 8 передач и 3 перехвата.