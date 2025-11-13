«Солнце в нашей системе». Стеф Карри набрал 46 очков в победном матче со «Сперс»

Разыгрывающий «Уорриорз» Стеф Карри стал самым результативным в матче со «Сперс» (125:120). На его счету 46 очков, 5 подборов, 5 передач и 2 перехвата за 34 минуты. Карри реализовал 13 из 25 бросков с игры, 5 из 16 из-за дуги и 15 из 16 с линии.