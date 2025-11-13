Ричмонд
13-й номер драфта Дерик Куин набрал 26 очков в матче с «Портлендом»

13-й номер драфта-2025 Дерик Куин из «Пеликанс» установил рекорд карьеры по результативности в матче с «Портлендом».

Источник: Спортс"

На счету 20-летнего центрового 26 очков, 7 подборов и 4 передачи за 38 минут. Куин реализовал 12 из 18 бросков с игры и 2 из 3 с линии.

Куин вышел со скамейки запасных и стал самым результативным в своей команде. «Пеликанс» уступили — 117:125.