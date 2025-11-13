Ричмонд
Джон Уолл: «Энтони Дэвис, вероятно, хочет двигаться вперед. Он может вернуться в Чикаго»

Бывший защитник НБА Джон Уолл подлил масла в огонь слухов о будущем Энтони Дэвиса в «Далласе».

Источник: Спортс"

В шоу Run It Back Уолл прокомментировал ситуацию в «Маверикс» после увольнения генерального менеджера Нико Харрисона, отметив, что Дэвис, возможно, исчерпал лимит доверия к организации и может задумываться о смене команды.

«Честно говоря, думаю, что на этом этапе ЭйДи [Энтони Дэвис], скорее всего, с этим покончил. Я не хочу говорить за него, но, вероятно, он захочет двигаться дальше. Ходят слухи, что он хочет вернуться в Чикаго и посмотреть, что там можно сделать», — сказал Уолл.

Особенно интересен этот слух с учетом того, что Энтони Дэвис родился и вырос в Чикаго.