Патрик Беверли задержан по обвинению в нападении. Предположительно экс-игрок НБА душил сестру, которую застал с мужчиной

«У Патрика Беверли нет судимостей. Он очень заботится о своей младшей сестре — молодой девушке, несовершеннолетней. Учитывая, что, когда он неожиданно обнаружил ее в доме с 18-летним мужчиной посреди ночи, он, как и любой брат, был обеспокоен. Однако мы не считаем, что последующие события происходили именно так, как их описывают, и с нетерпением ждем возможности рассмотреть этот вопрос в суде», — заявила адвокат Беверли Летиция Киньонес-Холлинс.