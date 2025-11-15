О Джи Ануноби не смог доиграть матч против «Майами» из-за травмы задней поверхности бедра

На момент матча с «Хит» 28-летний Ануноби в среднем набирал 17,1 очка и 5,8 подбора за игру. В прошлом сезоне он повторил свой личный рекорд, сыграв в 74 матчах, что стало для него вторым случаем в карьере, когда он провел более 70 игр за сезон.