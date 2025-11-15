Ричмонд
Футбол
Премьер-лига
Первая лига
Чемпионат мира
Сборные
Зарубежный
Еврокубки
Хоккей
КХЛ
НХЛ
ММА
Бокс
Теннис
Формула-1
Ставки
Рейтинг букмекеров
Фигурное катание
Другие
Авто/мото
Игровые
Плавание
Прочие
Олимпизм
Беларусь
Казахстан
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Виктор Вембаньяма воткнул сверху через Дрэймонда Грина и накричал ему в лицо

В одном из эпизодов матча против «Голден Стэйт» центровой «Сан-Антонио» Виктор Вембаньяма завершил навес из-за лицевой данком, несмотря на сопротивление форварда «Уорриорс» Дрэймонда Грина.

После попадания Вембаньяма стал кричать прямо в лицо Грину, в итоге между игроками началась небольшая перепалка.

Судьи отметили 2 очка центрового, так как Грин нарушил правила до броска.