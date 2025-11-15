Ричмонд
Диллон Брукс: «В серии с “Лейкерс” у меня не пошел бросок. Генменеджер “Мемфиса” сказал мне сократить количество»

Экс-игрок «Мемфиса» Диллон Брукс назвал момент, когда последний раз чувствовал неуверенность на площадке.

«Наверное, это серия против “Лейкерс” (в составе “Гризлис” в 2023 году). У меня совсем не пошел бросок. Генеральный менеджер (Зак Клейман) сказал мне исполнять только шесть попыток за игру, что определенно не сделало меня более уверенным.

Всегда чувствуешь вот эту энергетику, исходящую от руководства и тренеров. Даже если вы работаете и уделяете время вопросу, бросок не приходит. Наверное, это и был последний раз. При этом у меня не было никаких проблем с товарищами по команде.

Потом у меня был турнир за сборную. Я просто работал, работал и работал, чтобы вернуться к привычному состоянию«, — заявил форвард “Санз”.